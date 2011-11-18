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Welcome To My Nightmare Special Edition

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Live at the O2 Arena + Rarities (live album)

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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

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THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

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LEGEND CLUB - MILANO

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LEGEND CLUB - MILANO

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IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
OFFICINE SONORE - VERCELLI

14/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
EXENZIA - PRATO

15/09/17
IXXI + KULT + APOCRYPHAL
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)

15/09/17
THEATRES DES VAMPIRES + WAIT HELL IN PAIN + HERETICS DREAM
TRAFFIC CLUB - ROMA

15/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

15/09/17
DREAMSHADE + MURDER VOID + INFERNAL NIGHTMARE
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
PRIMUS: ascolta il brano 'The Scheme'
07/09/2017 - 11:43 (91 letture)

Tatore
Giovedì 7 Settembre 2017, 14.34.42
4
Visti nel 1998 a Napoli...sempre fighi!
freedom
Giovedì 7 Settembre 2017, 14.29.44
3
Figata.
Testamatta ride
Giovedì 7 Settembre 2017, 13.54.48
2
Fantastici
Tartu
Giovedì 7 Settembre 2017, 12.15.46
1
ECCOLIIIIII
RECENSIONI
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PRIMUS: ecco il nuovo video
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