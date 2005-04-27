PAIN: diffusa la clip di ''Absinthe-Phoenix Rising''

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08/09/17
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08/09/17
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08/09/17
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15/09/17
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07/09/2017 - 17:39 (64 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
05/03/2015
Live Report
UMA FEST: RED SKY + TREWA + LOCUS ANIMAE + ATLAS PAIN
Cerb3ro Club, Rozzano, 28/02/2015
22/01/2015
Live Report
EPITAPH + PATH OF SORROW + STRAIGHT TO PAIN
Angelo Azzurro Club, Genova, 17/01/2015
07/12/2013
Intervista
PRO-PAIN
Facciamoci Sentire
14/04/2013
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PAIN OF SALVATION + ANNEKE VAN GIERSBERGEN + ARSTIDIR
Estragon, Bologna, 10/04/2013
18/11/2012
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MOONSPELL + PAIN + SWALLOW THE SUN + LAKE OF TEARS + SCAR OF THE SUN
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01/03/2012
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29/11/2011
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17/10/2011
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20/02/2010
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Tre concerti, due giudizi
29/04/2005
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