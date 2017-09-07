NOVELISTS: guarda il lyric video di ''Lead the light''

08/09/17
TEMPERANCE
Maschere – A Night At The Theater
08/09/17
ARGUS
From Fields Of Fire
08/09/17
FORCE MAJEURE
The Rise of Starlit Fires
08/09/17
ARCH ENEMY
Will To Power
08/09/17
ACE FREHLEY
Anomaly Deluxe
08/09/17
COMEBACK KID
Outsider
08/09/17
USNEA
Portals Into Futility
08/09/17
ALICE COOPER
Welcome To My Nightmare Special Edition
08/09/17
ALTER BRIDGE
Live at the O2 Arena + Rarities (live album)
08/09/17
GODS OF SILENCE
Neverland
08/09/17
DANKO JONES + GUEST TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
08/09/17
DRIPPING ROOF + DEEP AS OCEAN
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
09/09/17
DEAD BY APRIL + SIAMESE
LEGEND CLUB - MILANO
12/09/17
TOXIK
LEGEND CLUB - MILANO
13/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
OFFICINE SONORE - VERCELLI
14/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
EXENZIA - PRATO
15/09/17
IXXI + KULT + APOCRYPHAL
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)
15/09/17
THEATRES DES VAMPIRES + WAIT HELL IN PAIN + HERETICS DREAM
TRAFFIC CLUB - ROMA
15/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
15/09/17
DREAMSHADE + MURDER VOID + INFERNAL NIGHTMARE
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)