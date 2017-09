MARILYN MANSON: il 6 ottobre uscirà 'Heaven Upside Down', ecco il singolo

11/09/2017



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 4 ancora un altro disco?ma riesce ancora a cantare in modo convincente?i tempi migliori sono andati...da un pezzo... 3 Bella 2 Niente male. Anzi. Se tutto l'album viaggia su questa linea lo prendo di sicuro. Per fortuna sembra uscito dalla noiosa e prolissa paranoia di born Villan 1 Spettacolo!!