GAME OVER: l'11 novembre il release party di 'Claiming Supremacy'

12/09/2017 - 11:09 (111 letture)



8 Comunque, tra l'altro, un mese prima esce anche il disco dei National Suicide se non erro. SarÓ una seratona, poi per 5 euro. Stare a casa secondo me Ŕ da polli. A meno che non sia per cause veramente serie ovviamente! 7 Risulta impossibile poterci andare .... comunque sono contento per chi avrÓ modo di esserci ... sarÓ sicuramente una bella serata .... 6 Hai ragione..quasi quasi..speriamo di farcela con le spese! 5 Io credo proprio ci andr˛! Live mi gustano assai. @lisablack @rik Ma dai che Ŕ un sabato! 4 Hai ragione Rik..ci sarei andata volentieri. 3 Peccato non esserci. Sicuramente una serata all'insegna del buon umore e della buona musica (ci sono anche i national suicide) ... sarÓ interessante scoprire la/le band mancanti. Attendiamo la review .... 2 Nergal sarÓ l'ospite spaeciale della serata: salirÓ sul palco, darÓ il suo voto alla band (55 massimo...) e poi lo pupperÓ a tutti perchŔ come dice lisa loro si danno da fare. 1 Ora arriva Nergal con 200 commenti.."band inutile voto 40"..Intanto questa band inutile si da' da fare, non vedo l'ora di ascoltare il nuovo album e W il metal italiano!