ENSIFERUM: ascolta la nuova ''King Of Storms''

12/09/2017 - 19:43 (89 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 A me invece ad un primo ascolto non sembra affatto male, la voce pulita non mi ha convinto molto però 3 @sawyer Certo che sì, ma a me da dopo "Victory Song" non dicono proprio più nulla. E poi dopo aver ascoltato i singoli uno qualche somma inizia a tirarla. 2 Federico S. Si i primi erano stupendi ma cmq hanno mantenuto sempre alti i loro standard anche in quelli successivi,aspettiamo di sentire il disco x intero cmq prima di dare la sentenza definitiva!Fra i miei gruppi preferiti gli Ensiferum grandissimo gruppo!!! 1 Sempre peggio, chissà perchè mi ostino ad ascoltare ogni loro nuova uscita visto che non mi trasmettono nulla da svariati album. Ed è un gran peccato: non per fare il classico metallaro nostalgico, ma i primi tre erano davvero belli.