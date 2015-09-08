      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina dell'album
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/09/17
UNREAL TERROR
The New Chapter

15/09/17
TANKARD
Schwarz-Weiß wie Schnee

15/09/17
KROSSFYRE
Burning Torches

15/09/17
THREE EYES LEFT
The Cult of Astaroth

15/09/17
WAYWARD SONS
Ghost of Yet to Come

15/09/17
BELPHEGOR
Totenritual

15/09/17
NOTHING MORE
The Stories We Tell Ourselves

15/09/17
LACHESIS
Passato Futuro Eternità

15/09/17
MORPHOSYS
The Saw is Family

15/09/17
WEAPONS OF ANEW
The Collision of Love and Hate

CONCERTI

13/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
OFFICINE SONORE - VERCELLI

14/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
EXENZIA - PRATO

15/09/17
IXXI + KULT + APOCRYPHAL
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)

15/09/17
THEATRES DES VAMPIRES + WAIT HELL IN PAIN + HERETICS DREAM
TRAFFIC CLUB - ROMA

15/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

15/09/17
DREAMSHADE + MURDER VOID + INFERNAL NIGHTMARE
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

16/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

16/09/17
CATTLE DECAPITATION + BROKEN HOPE + HIDEOUS DIVINITY + GLORYHOLE GUILLOTINE
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

17/09/17
OVERCORE FEST
ARENA CAMPO VOLO - REGGIO EMILIA

23/09/17
THE ROLLING STONES
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA
PERIHELION: online il teaser del prossimo album
13/09/2017 - 10:46 (21 letture)

RECENSIONI
73
ALTRE NOTIZIE
13/09/2017 - 10:46
PERIHELION: online il teaser del prossimo album
29/08/2017 - 11:19
PERIHELION: terzo album a novembre
23/05/2016 - 11:03
PERIHELION: online il nuovo video
12/04/2016 - 10:19
PERIHELION: ascolta la cover di 'Sycamore Trees'
01/04/2016 - 10:54
PERIHELION: trailer e copertina di 'Hold'
16/02/2016 - 15:04
PERIHELION: nuovo EP a maggio
20/10/2015 - 00:38
PERIHELION: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
06/10/2015 - 10:12
PERIHELION: online un nuovo brano
22/09/2015 - 10:52
PERIHELION: ascolta un nuovo brano
08/09/2015 - 11:01
PERIHELION: guarda il nuovo video
ULTIME NOTIZIE
13/09/2017 - 12:01
AQUIVER: il 13 ottobre debuttano con 'Frames', release party a Reggio Emilia
13/09/2017 - 11:49
EMBRYO: ecco i dettagli del nuovo album
13/09/2017 - 11:40
THREE EYES LEFT: tutto 'The Cult of Astaroth' in streaming
13/09/2017 - 11:30
TETRAGRAMMACIDE: disponibili due nuovi brani
13/09/2017 - 11:19
DOMINANZ: tre date in Italia ad ottobre
13/09/2017 - 11:08
NO RETURN: nuovo album a novembre; annunciata una data in Italia
13/09/2017 - 11:00
ANIMAH: ecco il video del primo singolo
13/09/2017 - 10:51
GODHEAD MACHINERY: i dettagli di 'Ouroboros' e un lyric video
13/09/2017 - 10:24
EYES OF THE SUN: firmano per la Blacklight Media/Metal Blade Records
13/09/2017 - 10:12
SPOCK`S BEARD: a novembre in arrivo 'Snow Live'
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     