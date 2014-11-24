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The New Chapter

15/09/17
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Schwarz-Weiß wie Schnee

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MORPHOSYS
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15/09/17
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The Collision of Love and Hate

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13/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
OFFICINE SONORE - VERCELLI

14/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
EXENZIA - PRATO

15/09/17
IXXI + KULT + APOCRYPHAL
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)

15/09/17
THEATRES DES VAMPIRES + WAIT HELL IN PAIN + HERETICS DREAM
TRAFFIC CLUB - ROMA

15/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

15/09/17
DREAMSHADE + MURDER VOID + INFERNAL NIGHTMARE
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

16/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

16/09/17
CATTLE DECAPITATION + BROKEN HOPE + HIDEOUS DIVINITY + GLORYHOLE GUILLOTINE
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

17/09/17
OVERCORE FEST
ARENA CAMPO VOLO - REGGIO EMILIA

23/09/17
THE ROLLING STONES
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA
CLOAK: ascolta un altro brano
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