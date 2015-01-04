HARK: online un nuovo video

15/09/17
UNREAL TERROR
The New Chapter
15/09/17
TANKARD
Schwarz-Weiß wie Schnee
15/09/17
KROSSFYRE
Burning Torches
15/09/17
THREE EYES LEFT
The Cult of Astaroth
15/09/17
WAYWARD SONS
Ghost of Yet to Come
15/09/17
BELPHEGOR
Totenritual
15/09/17
NOTHING MORE
The Stories We Tell Ourselves
15/09/17
LACHESIS
Passato Futuro Eternità
15/09/17
MORPHOSYS
The Saw is Family
15/09/17
WEAPONS OF ANEW
The Collision of Love and Hate
13/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
OFFICINE SONORE - VERCELLI
14/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
EXENZIA - PRATO
15/09/17
IXXI + KULT + APOCRYPHAL
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)
15/09/17
THEATRES DES VAMPIRES + WAIT HELL IN PAIN + HERETICS DREAM
TRAFFIC CLUB - ROMA
15/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
15/09/17
DREAMSHADE + MURDER VOID + INFERNAL NIGHTMARE
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
16/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
16/09/17
CATTLE DECAPITATION + BROKEN HOPE + HIDEOUS DIVINITY + GLORYHOLE GUILLOTINE
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
17/09/17
OVERCORE FEST
ARENA CAMPO VOLO - REGGIO EMILIA
23/09/17
THE ROLLING STONES
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA