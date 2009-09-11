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15/09/17
UNREAL TERROR
The New Chapter

15/09/17
TANKARD
Schwarz-Weiß wie Schnee

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Burning Torches

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The Cult of Astaroth

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Ghost of Yet to Come

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Totenritual

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The Stories We Tell Ourselves

15/09/17
LACHESIS
Passato Futuro Eternità

15/09/17
MORPHOSYS
The Saw is Family

15/09/17
WEAPONS OF ANEW
The Collision of Love and Hate

CONCERTI

14/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
EXENZIA - PRATO

15/09/17
IXXI + KULT + APOCRYPHAL
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)

15/09/17
THEATRES DES VAMPIRES + WAIT HELL IN PAIN + HERETICS DREAM
TRAFFIC CLUB - ROMA

15/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

15/09/17
DREAMSHADE + MURDER VOID + INFERNAL NIGHTMARE
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

16/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

16/09/17
CATTLE DECAPITATION + BROKEN HOPE + HIDEOUS DIVINITY + GLORYHOLE GUILLOTINE
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

17/09/17
OVERCORE FEST
ARENA CAMPO VOLO - REGGIO EMILIA

23/09/17
THE ROLLING STONES
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA

23/09/17
IN.SI.DIA + GUEST TBA
ANFITEATRO COMUNALE - MORES (SS)
HAEMORRHAGE: guarda il nuovo video
14/09/2017 - 09:36 (9 letture)

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