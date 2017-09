XANDRIA: la cantante Dianne Van Giersbergen lascia il gruppo

Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 4 Dianne è molto brava ed espressiva, hanno perso una grande cantante. Ho acquistato gli ultimi due album per la sua voce. Peccato, spero che trovi una grande Band adeguata elle sue doti canore. 3 Per me hanno fatto solo due buonissimi album , e tutti e due con LIsa alla voce, ovvero India e Salome. Per lo meno c'era dell'originalità e delle ottime melodie e la voce di Lisa (seppur non dotata di chissà quali doti tecniche) trasmetteva molta espressività ed emozione. 2 fantastico, ecco qua come perdersi una delle migliori in circolazione 1 E voilà. Numero 4. Ho letto il comunicato di Dianne. Allucinante. Se quello che dice è vero, ha fatto solo bene: non vale la pena di stare male per fare una cosa che dovrebbe divertire, a maggior ragione se i compagni di band se ne fregano. Intanto sto ascoltando gli Aeverium. La Maurelle ha una voce non lirica, magari è la volta buona che fanno qualcosa di originale.