CRADLE OF FILTH: ascolta il brano 'Achingly Beautiful'

15/09/2017 - 11:16 (185 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 8 I Septicflesh non hanno minimamente deluso le aspettative; pare che anche i Cradel of Filth si muovano sulle stesse coordinate. Ora aspettiamo i Dimmu Borgir. 7 La parte centrale è davvero bella! 6 beh dai si sono ripresi, è lampante... sembra un disco che dà continuità con quanto fatto con "hammer of the witches"... per caso ve lo siete già dimenticato? sento parlare di merda negli ultimi 16 anni, quindi comprendete anche quello? 5 rispetto a quanto scritto nei primi due post per me i COF hanno trovato la quadratura del crechio anche se non nego che ci sia una mancanza di coesione tra le varie parti all'interno dei singoli brani, cosa che comunque rilevo in parte anche nei dischi immortali degli esordi. Dal vivo sono impeccabili e non cannano una nota...non so @thrasher che cosa intendi per "band che dal vivo non riesce a riproporre quanto fatto su disco" ?!? Son convinto che il nuovo disco sarà ricordato al pari dei primi tre nei prossimi anni...fate vobis 4 Molto bello..meno male dopo tanta merda, si son ripresi alla grande..bravi! Ci faccio un pensiero! 3 I singoli lascerebbero intravedere un disco da 8 come minimo, specialmente il precedente. Non vedo l'ora di ascoltare l'album per intero. 2 Una band che dal vivo non riesce a riproporre quanto fatto su disco per me non vale nulla.... 3 volte li ho visti e per tre volte mentre suonavano sono andato a bersi una birra... 1 Indubbiamente un notevole passo in avanti rispetto all'immondizia composta negli ultimi 16 anni....fermo restando che cmq si sente che è un collage di riff...ma quantomeno decenti e ascoltabili....odiose a dir poco le voce femminili....cmq sia siamo su un 6 - - .....meglio che 2.....