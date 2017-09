SONS OF APOLLO: guarda il video di Coming Home

15/09/2017



Discutine con noi sul FORUM Michele Eccheli "HeroOfSand_14" 6 Grandi musicisti per un pezzo pessimo, 0 idee, non lo voglio neanche se me lo regalano, ahah, ascolterò anche il resto comunque. 5 la canzone non.mi.convince del.tutto ....devo sentire tutto l album.e poi ..... 4 Solo a me l' intro assomiglia molto a Moonchild? In ogni caso la preferisco di gran lunga alle ultime vaccate dei DT (il che è tutto dire). 3 Ma che è successo a Portnoy? Suono di batteria orrendo e parte di cassa abbastanza scrausa!!! 2 L'ennesimo supergruppo che alla fine si scioglierà come neve al sole. Comunque solo sentirlo nominare soto mi viene la pelle d'oca 1 Tutto molto figo !!! \m/