GHOST: programmano un nuovo album per aprile 2018

17/09/2017 - 13:34 (186 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 5 Ottima notizia, curiosissimo di vedere se si manterranno sui livelli eccellenti degli ultimi due lavori 4 secondo me c'è Luciano Moggi dietro la maschera 3 Io invece ho molta curiosità visto anche che il Papa, come un novello Mustaine, ha andato via tutti assumendo nuovi musicisti al loro posto. Vedremo se i nuovi Nameless Ghouls saranno degli di quelli originali. 2 Chi lo sa che faccia haaaaa , chissà chi èèèèè , tutti sanno che si chiama Lupin... 1 L'ultimo e' splendido sarà dura fare meglio