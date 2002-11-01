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RAM: disponibile il lyric video di ''Gulag''
19/09/2017 - 09:27 (40 letture)

rik bay area thrash
Martedì 19 Settembre 2017, 10.16.39
1
.... nel pieno degli anni 80 e nel pieno della n.w.o.b.hm. .... derivativi ma con passione. (Imho).
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01/05/2013
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