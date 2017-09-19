BLACKFINGER: nuovo video online

22/09/17
DIABLO BLVD
Zero Hour
22/09/17
PROCESS OF GUILT
Black Earth
22/09/17
NIBIRU (ITA)
Qaal Babalon
22/09/17
LONEWOLF
Raised on Metal
22/09/17
DEVILISH IMPRESSIONS
The I
22/09/17
SONS OF TEXAS
Forged By Fortitude
22/09/17
BLACK COUNTRY COMMUNION
BCCIV
22/09/17
SATYRICON
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22/09/17
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Brutal & Beautiful
22/09/17
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8
22/09/17
ELUVEITIE + FUROR GALLICO
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23/09/17
THE ROLLING STONES
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA
23/09/17
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ANFITEATRO COMUNALE - MORES (SS)
24/09/17
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ALCATRAZ - MILANO
24/09/17
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LEGEND CLUB - MILANO
24/09/17
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29/09/17
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30/09/17
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CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA
01/10/17
WINTERSUN + WHISPERED + BLACK THERAPY
ZONA ROVERI - BOLOGNA