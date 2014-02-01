      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Bush
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

22/09/17
DIABLO BLVD
Zero Hour

22/09/17
UFOMAMMUT
8

22/09/17
SONS OF TEXAS
Forged By Fortitude

22/09/17
BLACK COUNTRY COMMUNION
BCCIV

22/09/17
DEVILISH IMPRESSIONS
The I

22/09/17
REPUBLICA
Brutal & Beautiful

22/09/17
PROCESS OF GUILT
Black Earth

22/09/17
IN TWILIGHT`S EMBRACE
Vanitas

22/09/17
SORROWS PATH
Touching Infinity

22/09/17
CRADLE OF FILTH
Cryptoriana - The Seductiveness of Decay

CONCERTI

22/09/17
ELUVEITIE + FUROR GALLICO
STUDIO FOCE - LUGANO (SVIZZERA)

23/09/17
THE ROLLING STONES
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA

23/09/17
IN.SI.DIA + GUEST TBA
ANFITEATRO COMUNALE - MORES (SS)

24/09/17
PAPA ROACH + FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES
ALCATRAZ - MILANO

24/09/17
EVERGREY + NEED + SUBLIMINAL FEAR
LEGEND CLUB - MILANO

24/09/17
ALAZKA + IMMINENCE + ACROSS THE ATLANTIC
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

29/09/17
ARCHGOAT + BOLZER + SVARTIDAUDI
ARCI TITTY TWISTER - PARMA

30/09/17
ARCANE ROOTS + TOSKA
LEGEND CLUB - MILANO

30/09/17
CANDLEMASS + GUESTS
CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA

30/09/17
HAUNTED + NECROSPELL
ZOOM MUSIC CLUB - MARCELLINARA (CZ)
BUSH: ecco il video di Lost In You
21/09/2017 - 18:39 (58 letture)

klostridiumtetani
Giovedì 21 Settembre 2017, 19.52.27
1
Oh mio Dio! Ma sono quelli di Sixteen Stone , Razorblade Suitcase e Deconstructed !!! Ottimi album, ma questa mi fa un po' ca..re.
RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
21/09/2017 - 18:39
BUSH: ecco il video di Lost In You
26/05/2016 - 07:50
JORN: disponibile il video della cover di Kate Bush
23/08/2015 - 14:40
AMBUSH: a fine ottobre il secondo disco, ecco i dettagli
07/10/2014 - 20:42
BUSH: disponibile un nuovo brano
01/10/2014 - 20:27
BUSH: guarda il nuovo video
10/09/2014 - 20:43
BUSH: ecco un nuovo singolo
28/08/2014 - 14:21
HAMMERFALL: online il brano 'Bushido'
19/08/2014 - 20:16
BUSH: nuovo disco in ottobre
04/08/2014 - 19:48
GARY MOORE: ecco la data di uscita di Live At The Bush Hall 2007
01/02/2014 - 10:41
BUSHI: nuovo progetto di Alessandro Vagnoni, in streaming il disco
ULTIME NOTIZIE
21/09/2017 - 20:04
TRAGUL: online nuovo video del supergruppo
21/09/2017 - 12:02
VIOLENT DIVINE: album a novembre, ecco i dettagli
21/09/2017 - 11:51
LOSTAIR: disponibile il lyric video di 'The Bible Code'
21/09/2017 - 11:46
DRAGONFORCE: online il video di 'Midnight Madness'
21/09/2017 - 11:34
HAUNTED: coi Necrospell il 30 settembre a Catanzaro
21/09/2017 - 11:27
NECROTTED: ecco la clip di 'Vile Vermin'
21/09/2017 - 11:10
SAILING TO NOWHERE: di supporto ai Dragonforce nelle due date italiane
21/09/2017 - 11:05
CRYSALYS: ecco il video di 'Moonlight Encounter'
21/09/2017 - 11:00
DYSCARNATE: tutto il nuovo album in streaming
21/09/2017 - 10:46
ELVENKING: svelata la tracklist di 'Secrets of the Magick Grimoire'
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     