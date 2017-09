TARJA TURUNEN: a novembre uscirà un disco di canzoni di Natale

22/09/2017 - 16:55 (131 letture)



Michele Eccheli "HeroOfSand_14" 7 ed è per questo che gli darò un'ascoltata sono proprio io che ho un problema col Natale poi magari ci viene fuori The Nightmare Before Christmas, e allora potrebbe davvero saltar fuori il capolavoro! Sulla foto hai ragionissima ** troppo bella ** klostri: hai ragione, in effetti lo spero anche ioed è per questo che gli darò un'ascoltatasono proprio io che ho un problema col Natalepoi magari ci viene fuori The Nightmare Before Christmas, e allora potrebbe davvero saltar fuori il capolavoro!Sulla foto hai ragionissima ** troppo bella ** 6 Però con quelle unghie avrà sicuramente problemi a pulirsi il Q... 5 Questa proprio non me l'aspettavo. E mi incuriosisce tantissimo! 4 Insomma , anche nella foto sembra una stupenda Morticia Addams ! 3 .Vedremo. @Beta , io sono molto curioso proprio perché spero ci sia un alone Dark che pervada tutto l'album. Se il titolo dell'album non disattende l'aspettativa potrebbe essere un vero capolavoro.Vedremo. 2 Lei è bravissima, nella foto promozionale a fianco in questa versione Krampus è ancora più bella del solito, il fatto che ci sia scritto "Score for a Dark Christmas" mi ispira ... ma canzoni di Natale restano e io al Natale sono allergica. Non so quanto possa essere dark We Wish you a merry Christmas. Boh, magari ci darò un'ascoltatina, ma così mi acchiappa poco. 1 Ospite sarà Glen Benton ai cori e alla chitarra acustica.