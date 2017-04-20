WAIT HELL IN PAIN: disponibile un nuovo video

28/09/17
DROPSHARD
Paper Man
29/09/17
VANISH
The Insanity Abstract
29/09/17
CITIES OF MARS
Temporal Rifts
29/09/17
NARBELETH
Indomitvs
29/09/17
HORRIFIED
Allure of the Fallen
29/09/17
ACT OF DEFIANCE
Old Scars, New Wounds
29/09/17
RADIO MOSCOW
New Beginnings
29/09/17
PRIMUS
The Desaturating Seven
29/09/17
NOCTURNAL RITES
Phoenix
29/09/17
KADAVAR (GER)
Rough Times
23/09/17
THE ROLLING STONES
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA
23/09/17
IN.SI.DIA + GUEST TBA
ANFITEATRO COMUNALE - MORES (SS)
24/09/17
PAPA ROACH + FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES
ALCATRAZ - MILANO
24/09/17
EVERGREY + NEED + SUBLIMINAL FEAR
LEGEND CLUB - MILANO
24/09/17
ALAZKA + IMMINENCE + ACROSS THE ATLANTIC
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
29/09/17
ARCHGOAT + BOLZER + SVARTIDAUDI
ARCI TITTY TWISTER - PARMA
30/09/17
ARCANE ROOTS + TOSKA
LEGEND CLUB - MILANO
30/09/17
CANDLEMASS + GUESTS
CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA
30/09/17
HAUNTED + NECROSPELL
ZOOM MUSIC CLUB - MARCELLINARA (CZ)
30/09/17
ONELEGMAN + SEXPERIENCE
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)