      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

28/09/17
DROPSHARD
Paper Man

29/09/17
VANISH
The Insanity Abstract

29/09/17
CITIES OF MARS
Temporal Rifts

29/09/17
NARBELETH
Indomitvs

29/09/17
HORRIFIED
Allure of the Fallen

29/09/17
ACT OF DEFIANCE
Old Scars, New Wounds

29/09/17
RADIO MOSCOW
New Beginnings

29/09/17
PRIMUS
The Desaturating Seven

29/09/17
NOCTURNAL RITES
Phoenix

29/09/17
KADAVAR (GER)
Rough Times

CONCERTI

24/09/17
PAPA ROACH + FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES
ALCATRAZ - MILANO

24/09/17
EVERGREY + NEED + SUBLIMINAL FEAR
LEGEND CLUB - MILANO

24/09/17
ALAZKA + IMMINENCE + ACROSS THE ATLANTIC
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

29/09/17
ARCHGOAT + BOLZER + SVARTIDAUDI
ARCI TITTY TWISTER - PARMA

30/09/17
ARCANE ROOTS + TOSKA
LEGEND CLUB - MILANO

30/09/17
CANDLEMASS + GUESTS
CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA

30/09/17
HAUNTED + NECROSPELL
ZOOM MUSIC CLUB - MARCELLINARA (CZ)

30/09/17
ONELEGMAN + SEXPERIENCE
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)

30/09/17
DEATH METAL NIGHT
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

01/10/17
WINTERSUN + WHISPERED + BLACK THERAPY
ZONA ROVERI - BOLOGNA
SHAKRA: a novembre il nuovo disco, ecco i dettagli ed un brano
24/09/2017 - 10:10 (35 letture)

RECENSIONI
82
65
ARTICOLI
24/04/07
Intervista
SHAKRA
Parla la band
 
ALTRE NOTIZIE
24/09/2017 - 10:10
SHAKRA: a novembre il nuovo disco, ecco i dettagli ed un brano
18/11/2015 - 10:32
SHAKRA: brano online dal prossimo album
06/04/2014 - 11:24
SHAKRA: a maggio una doppia raccolta, ecco il trailer
19/11/2012 - 23:45
SHAKRA: rivelati artwork e data di uscita del nuovo album
28/02/2011 - 23:04
SHAKRA: guarda il nuovo video
05/02/2011 - 11:15
SHAKRA: ascolta un nuovo brano
31/01/2011 - 14:55
SHAKRA: nuovo trailer disponibile
26/12/2010 - 11:45
SHAKRA: artwork e release date del nuovo album
28/05/2009 - 08:44
SHAKRA: nuovo video
ULTIME NOTIZIE
24/09/2017 - 10:14
SERENITY: ascolta la titletrack del nuovo disco
24/09/2017 - 10:03
KING PARROT: tutto 'Ugly Produce' ascoltabile in streaming
24/09/2017 - 09:54
CONDEMNED: ufficializzato il nuovo chitarrista
24/09/2017 - 09:41
CAVALERA CONSPIRACY: svelate copertina e tracklist di 'Psychosis'
24/09/2017 - 09:36
PESTILENCE: annunciato il tour europeo, tre date in Italia
24/09/2017 - 09:27
OBLIVION: disponibile il nuovo lyric video
24/09/2017 - 09:27
NECROVOROUS: tutto il nuovo disco in streaming
23/09/2017 - 17:23
CHEAP TRICK: in arrivo un album di canzoni natalizie
23/09/2017 - 17:18
VANDENBERG`S MOONKINS: un nuovo video è online
23/09/2017 - 12:27
NO RETURN: i dettagli della data italiana
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     