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AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA) - ROMA
BLACK STONE CHERRY: ascolta la cover di Albert King
25/09/2017 - 16:55 (56 letture)

Rob Fleming
Lunedì 25 Settembre 2017, 18.44.21
1
Canzone stra-abusata che pagherà sempre la versione dei Cream. Però devo dire che questa versione è veramente infuocata, sanguigna. L'hard blues deve essere suonato così
RECENSIONI
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Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 15/02/2016
30/10/2011
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ALTER BRIDGE + BLACK STONE CHERRY
Atlantico, Roma, 25/10/2011
 
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