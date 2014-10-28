      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

28/09/17
DROPSHARD
Paper Man

29/09/17
CITIES OF MARS
Temporal Rifts

29/09/17
VANISH
The Insanity Abstract

29/09/17
NARBELETH
Indomitvs

29/09/17
ACT OF DEFIANCE
Old Scars, New Wounds

29/09/17
HORRIFIED
Allure of the Fallen

29/09/17
GODHEAD MACHINERY
Ouroboros

29/09/17
PRIMUS
The Desaturating Seven

29/09/17
RADIO MOSCOW
New Beginnings

29/09/17
NOCTURNAL RITES
Phoenix

CONCERTI

28/09/17
VOIVOD + EARTH SHIP
TRAFFIC LIVE CLUB - ROMA

29/09/17
ARCHGOAT + BOLZER + SVARTIDAUDI
ARCI TITTY TWISTER - PARMA

29/09/17
VOIVOD + EARTH SHIP
BENICIO LIVE GIGS - GIAVERA DEL MONTELLO (TV)

30/09/17
ARCANE ROOTS + TOSKA
LEGEND CLUB - MILANO

30/09/17
CANDLEMASS + GUESTS
CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA

30/09/17
HAUNTED + NECROSPELL
ZOOM MUSIC CLUB - MARCELLINARA (CZ)

30/09/17
ONELEGMAN + SEXPERIENCE
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)

30/09/17
DEATH METAL NIGHT
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

30/09/17
VOIVOD + EARTH SHIP
BLOOM - MEZZAGO (MB)

01/10/17
WINTERSUN + WHISPERED + BLACK THERAPY
ZONA ROVERI - BOLOGNA
SANTA CRUZ: ecco il video di 'Young Blood Rising'
28/09/2017 - 06:54 (27 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
28/09/2017 - 06:54
SANTA CRUZ: ecco il video di 'Young Blood Rising'
23/10/2015 - 11:48
SANTA CRUZ: guarda il nuovo video
06/05/2015 - 11:07
SANTA CRUZ: disponibile il video di 'My Remedy'
05/03/2015 - 21:46
SANTA CRUZ: nuovo brano in anteprima
10/02/2015 - 15:54
SANTA CRUZ: lyric video di 'My Remedy'
15/01/2015 - 11:34
SANTA CRUZ: in arrivo il secondo album a marzo
28/10/2014 - 09:15
SANTA CRUZ: ecco il nuovo video
ULTIME NOTIZIE
28/09/2017 - 11:58
KAL-EL: il video di 'Code of the Ancient'
28/09/2017 - 11:47
INFALL: i dettagli di 'Silent' in uscita a ottobre
28/09/2017 - 11:42
CITIES OF MARS: tutto 'Temporal Rifts' ascoltabile in streaming
28/09/2017 - 11:28
JESS AND THE ANCIENT ONES: a dicembre il terzo album
28/09/2017 - 11:21
CRACKHOUSE: online il singolo 'Harva'
28/09/2017 - 11:18
CANDLEMASS: ecco gli orari del concerto di Roma
28/09/2017 - 09:01
BLUT AUS NORD: ascolta la nuova ''Apostasis''
28/09/2017 - 07:08
PRIMITIVE MAN: online il video di 'Victim'
28/09/2017 - 07:02
CONVERGE: diffuso un altro brano
28/09/2017 - 06:57
PHANTOM 5: disponibile il nuovo lyric video
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     