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30/09/17
DEADSPACE / HAPPY DAYS
Reaching for Silence (split album)

01/10/17
OMEGA
Eve

01/10/17
FINGERS TO THE BONE
Burning it Down

02/10/17
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Paraboloid pt.1

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MARILLION
Living In FEAR

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The Atrocity Reports

06/10/17
NECROMANTE
The Magickal Presence of Occult Forces

06/10/17
GRAVITY
Noir

06/10/17
ANTARKTIS
Ildlaante

CONCERTI

30/09/17
ARCANE ROOTS + TOSKA
LEGEND CLUB - MILANO

30/09/17
CANDLEMASS + GUESTS
CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA

30/09/17
HAUNTED + NECROSPELL
ZOOM MUSIC CLUB - MARCELLINARA (CZ)

30/09/17
ONELEGMAN + SEXPERIENCE
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)

30/09/17
DEATH METAL NIGHT
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

30/09/17
VOIVOD + EARTH SHIP
BLOOM - MEZZAGO (MB)

01/10/17
WINTERSUN + WHISPERED + BLACK THERAPY
ZONA ROVERI - BOLOGNA

02/10/17
WINTERSUN + WHISPERED + BLACK THERAPY + TIME FOR VULTURES
TRAFFIC CLUB - ROMA

03/10/17
MARILLION
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA) - ROMA

04/10/17
MARILLION
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
APPICE: ecco il lyric video di 'Monsters And Heroes'
30/09/2017 - 07:01 (48 letture)

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