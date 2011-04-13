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30/09/17
DEADSPACE / HAPPY DAYS
Reaching for Silence (split album)

01/10/17
OMEGA
Eve

01/10/17
FINGERS TO THE BONE
Burning it Down

02/10/17
BLAZE OF PERDITION
Conscious Darkness

05/10/17
IVORY TIMES
Paraboloid pt.1

06/10/17
MARILLION
Living In FEAR

06/10/17
WHEELFALL
The Atrocity Reports

06/10/17
NECROMANTE
The Magickal Presence of Occult Forces

06/10/17
GRAVITY
Noir

06/10/17
ANTARKTIS
Ildlaante

CONCERTI

30/09/17
ARCANE ROOTS + TOSKA
LEGEND CLUB - MILANO

30/09/17
CANDLEMASS + GUESTS
CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA

30/09/17
HAUNTED + NECROSPELL
ZOOM MUSIC CLUB - MARCELLINARA (CZ)

30/09/17
ONELEGMAN + SEXPERIENCE
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)

30/09/17
DEATH METAL NIGHT
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

30/09/17
VOIVOD + EARTH SHIP
BLOOM - MEZZAGO (MB)

01/10/17
WINTERSUN + WHISPERED + BLACK THERAPY
ZONA ROVERI - BOLOGNA

02/10/17
WINTERSUN + WHISPERED + BLACK THERAPY + TIME FOR VULTURES
TRAFFIC CLUB - ROMA

03/10/17
MARILLION
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA) - ROMA

04/10/17
MARILLION
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
KANSAS: disponibile un'anticipazione del nuovo live
30/09/2017 - 07:03 (54 letture)

alifac
Sabato 30 Settembre 2017, 11.52.53
2
La perfezione non esiste ma qui ci andiamo vicini...
ObscureSolstice
Sabato 30 Settembre 2017, 10.36.13
1
Favolosi
RECENSIONI
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KANSAS: disponibile un'anticipazione del nuovo live
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09/09/2016 - 20:10
KANSAS: nuovo lyric video online
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KANSAS: ascolta un nuovo brano
21/06/2016 - 20:21
KANSAS: nuovo album prevista per settembre
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KANSAS: firmano con la InsideOut Music, in arrivo un nuovo disco
13/04/2011 - 08:49
WITHIN THE RUINS: anteprima della cover dei Kansas!
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