KANSAS: disponibile un'anticipazione del nuovo live

30/09/17
DEADSPACE / HAPPY DAYS
Reaching for Silence (split album)
01/10/17
OMEGA
Eve
01/10/17
FINGERS TO THE BONE
Burning it Down
02/10/17
BLAZE OF PERDITION
Conscious Darkness
05/10/17
IVORY TIMES
Paraboloid pt.1
06/10/17
MARILLION
Living In FEAR
06/10/17
WHEELFALL
The Atrocity Reports
06/10/17
NECROMANTE
The Magickal Presence of Occult Forces
06/10/17
GRAVITY
Noir
06/10/17
ANTARKTIS
Ildlaante
30/09/17
ARCANE ROOTS + TOSKA
LEGEND CLUB - MILANO
30/09/17
CANDLEMASS + GUESTS
CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA
30/09/17
HAUNTED + NECROSPELL
ZOOM MUSIC CLUB - MARCELLINARA (CZ)
30/09/17
ONELEGMAN + SEXPERIENCE
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)
30/09/17
DEATH METAL NIGHT
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
30/09/17
VOIVOD + EARTH SHIP
BLOOM - MEZZAGO (MB)
01/10/17
WINTERSUN + WHISPERED + BLACK THERAPY
ZONA ROVERI - BOLOGNA
02/10/17
WINTERSUN + WHISPERED + BLACK THERAPY + TIME FOR VULTURES
TRAFFIC CLUB - ROMA
03/10/17
MARILLION
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA) - ROMA
04/10/17
MARILLION
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO