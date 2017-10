CAVALERA CONSPIRACY: breve anticipazione del nuovo singolo

01/10/2017 - 09:38 (202 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 8 Troppo poco tempo questa anticipazione per dare un giudizio,o per esprimere che sia una porcheria.... da quelle poche note sembra quasi un miracolo..... paragonandala alle ultime fatiche dei fratelli Cavalera.....anch'io spero in grande ritorno 7 Dio mio che porcheria. 6 speriamo in un grande ritorno 5 Bella copertina! 4 Ascoltata su spotify...buona. 3 Basta solo questa anticipazione per far capire, una volta per tutte, chi siano i veri Sepultura. 2 troppo breve... 1 mazzata nei denti perfetta , molto nile .