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06/10/17
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Get off Your Ass

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04/10/17
MARILLION
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

05/10/17
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TRAFFIC CLUB - ROMA

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ANTIMATTER
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06/10/17
BLACK ANVIL
TETRIS - TRIESTE

06/10/17
FUROR GALLICO + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA

06/10/17
UMBRA NOCTIS + VERATRUM + TULPA
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

06/10/17
GRAVE DIGGER + LADY REAPER + NOVERIA
EXENZIA ROCK CLUB - PRATO

07/10/17
SATYRICON
ZONA ROVERI - BOLOGNA

07/10/17
ONSLAUGHT + ARTILLERY + DOOM PATROL
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
NIGHT VIPER: ecco un nuovo video
03/10/2017 - 20:18 (43 letture)

rik bay area thrash
Martedì 3 Ottobre 2017, 23.20.43
2
Song che si fa ascoltare. Comunque tra le nuove leve c'è nuova linfa e tanto entusiasmo. Bene così. (imho).
jek
Martedì 3 Ottobre 2017, 21.00.19
1
Bel pezzo se il disco è a livello del precedente va alla grande.
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