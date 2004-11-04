EUROPE: ecco il video di 'Walk The Earth'

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angus71
Mercoledì 4 Ottobre 2017, 9.38.03
3
Rispetto per la carriera senza dubbio, ma, ogni tanto, mi sembra di essere l'unico a cui non hanno mai detto molto. probabilmente mi devo applicare maggiormente.
P2K!
Mercoledì 4 Ottobre 2017, 9.05.26
2
Sta canzone pur essendo l'ennesimo "figlio" della Kashmir dei Led Zeppelin, è veramente bella. Mi piace molto.
lisablack
Mercoledì 4 Ottobre 2017, 8.06.12
1
Bel brano e band fantastica..per quanto mi riguarda non hanno mai sbagliato nulla, me lo compro di sicuro.
RECENSIONI
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