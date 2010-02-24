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06/10/17
NECROMANTE
The Magickal Presence of Occult Forces

06/10/17
MARILLION
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06/10/17
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Keystone

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05/10/17
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TRAFFIC CLUB - ROMA

06/10/17
ONSLAUGHT + ARTILLERY + EXARSIS + CHRONOSPHERE
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

06/10/17
ANTIMATTER
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06/10/17
BLACK ANVIL
TETRIS - TRIESTE

06/10/17
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TRAFFIC CLUB - ROMA

06/10/17
UMBRA NOCTIS + VERATRUM + TULPA
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

06/10/17
GRAVE DIGGER + LADY REAPER + NOVERIA
EXENZIA ROCK CLUB - PRATO

07/10/17
SATYRICON
ZONA ROVERI - BOLOGNA

07/10/17
ONSLAUGHT + ARTILLERY + DOOM PATROL
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

07/10/17
STORMLORD
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
AUGUST BURNS RED: in streaming un nuovo brano
05/10/2017 - 10:30 (59 letture)

Mirko
Giovedì 5 Ottobre 2017, 11.42.44
1
Garanzia.
RECENSIONI
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ARTICOLI
06/03/2010
Live Report
LAMB OF GOD + JOB FOR A COWBOY + AUGUST BURNS RED + BETWEEN THE BURIED AND ME
Alpheus, Roma, 24/02/2010
 
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