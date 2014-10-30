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05/10/17
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06/10/17
NECROMANTE
The Magickal Presence of Occult Forces

06/10/17
MARILLION
Living In FEAR

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Get off Your Ass

06/10/17
MARILYN MANSON
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06/10/17
LORD OF THE LOST
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06/10/17
KLOGR
Keystone

CONCERTI

05/10/17
GRAVE DIGGER + LADY REAPER + NOVERIA
TRAFFIC CLUB - ROMA

06/10/17
ONSLAUGHT + ARTILLERY + EXARSIS + CHRONOSPHERE
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

06/10/17
ANTIMATTER
WISHLIST CLUB - ROMA

06/10/17
BLACK ANVIL
TETRIS - TRIESTE

06/10/17
FUROR GALLICO + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA

06/10/17
UMBRA NOCTIS + VERATRUM + TULPA
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

06/10/17
GRAVE DIGGER + LADY REAPER + NOVERIA
EXENZIA ROCK CLUB - PRATO

07/10/17
SATYRICON
ZONA ROVERI - BOLOGNA

07/10/17
ONSLAUGHT + ARTILLERY + DOOM PATROL
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

07/10/17
STORMLORD
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
BELL WITCH: il trailer del nuovo album
05/10/2017 - 10:34 (42 letture)

God of Emptiness
Giovedì 5 Ottobre 2017, 14.10.29
1
Questa band mi colpisce nel profondo. Cascate di dolore \m/\m/
RECENSIONI
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