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05/10/17
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06/10/17
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THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

06/10/17
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EXENZIA ROCK CLUB - PRATO

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SATYRICON
ZONA ROVERI - BOLOGNA

07/10/17
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REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

07/10/17
STORMLORD
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
THREAT SIGNAL: nuovo brano ascoltabile in streaming
05/10/2017 - 15:51 (26 letture)

RECENSIONI
70
77
ARTICOLI
10/10/2013
Live Report
THE AGONIST + THREAT SIGNAL + MORS PRINCIPIUM EST + DAWN HEIST + FERIUM
Cycle Club, Calenzano (FI), 05/10/13
 
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