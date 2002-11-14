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TRAFFIC CLUB - ROMA

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06/10/17
GRAVE DIGGER + LADY REAPER + NOVERIA
EXENZIA ROCK CLUB - PRATO

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SATYRICON
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ONSLAUGHT + ARTILLERY + DOOM PATROL
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

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STORMLORD
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
ELVENKING: online un nuovo lyric video
05/10/2017 - 17:41 (34 letture)

HeroOfSand_14
Giovedì 5 Ottobre 2017, 18.42.18
2
Umm non mi ha convinto appieno. Elvenlegions era un singolo più di impatto, questo brano invece mi sembra un pò scontato. Vedremo, curiosità sempre alta per il disco
Alex Cavani
Giovedì 5 Ottobre 2017, 17.52.39
1
Non male, come singolo ci sta, bello anche il growl. Difficile per me superare la magniloquenza di The Pagan Manifesto, ma sono molto fiducioso!
RECENSIONI
63
65
80
81
s.v.
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