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06/10/17
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05/10/17
GRAVE DIGGER + LADY REAPER + NOVERIA
TRAFFIC CLUB - ROMA

06/10/17
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DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

06/10/17
ANTIMATTER
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06/10/17
BLACK ANVIL
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06/10/17
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TRAFFIC CLUB - ROMA

06/10/17
UMBRA NOCTIS + VERATRUM + TULPA
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

06/10/17
GRAVE DIGGER + LADY REAPER + NOVERIA
EXENZIA ROCK CLUB - PRATO

07/10/17
SATYRICON
ZONA ROVERI - BOLOGNA

07/10/17
ONSLAUGHT + ARTILLERY + DOOM PATROL
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

07/10/17
STORMLORD
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
CAVALERA CONSPIRACY: disponibile il lyric video di 'Insane'
05/10/2017 - 18:24 (12 letture)

RECENSIONI
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