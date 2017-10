MORBID ANGEL: svelata la copertina del nuovo disco

06/10/2017 - 06:39 (262 letture)



15 Vedremo piuttosto se il disco prenderÓ pi¨ di Blessed, ahah....scherzo dai, mi aspetto un buon album. 14 Copertina straordinaria, album vedremo, inutile sprecare fiato adesso 13 Se fanno peggio di Illud..entrano nel guinnes dei primati! Comunque io valuto bene prima di comprare. 12 Tra l'altro lo stile dell'artwork Ŕ perfettamente in linea con quello dei Warfather del buon Tucker. 11 Nono, la copertina Ŕ una figata. A me piace. Dovrebbe essere molto diabolico....bisogna vedere se lo fanno in fatti 10 la copertina Ŕ una schifezza colossale, per il resto vediamo, ma le speranze sono poche 9 Con Tucker non hanno mai fatto miracoli, vediamo 8 La copertina sembra uscita da Quake 7 Ma cos'Ŕ? La copertina di un videogioco? 6 @Luca: a priori prima ancora di sentirlo? 5 Io sono ottimista. Grandi aspettative. Nel Death Metal sono sempre stati i miei preferiti. Brutali, claustrofobici, ma anche onirici. 4 Speriamo bene..... 3 Cagata mostruosa 2 per quel che mi riguarda Ŕ una delle pi¨ belle copertine che abbia mai visto! 1 Mah..non capisco cos'Ŕ comunque con questi ci vado piano, non voglio fregature.