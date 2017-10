HAMMERFALL: l'1 dicembre uscirà 'Glory To The Brave - 20 Year Anniversary Edition'

06/10/2017



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 5 @Painkiller sì, ma ciò non toglie che originariamente sia stato pubblicato in VHS 4 @Annie: the first crusade é già uscito in dvd, tra l'altro io ho la versione che include "masterpieces", l'album di cover in cui è contenuta anche Ravenlord. Detto ciò, il suono originale mi piace così com'è. @Christian d.r.: vero ciò che dici, per quel che mi riguarda ci sono registrazioni che non necessitano di essere rimasterizzate, altre che praticamente non cambiano l'originale è che servono, aggiungendo un pugno di bonus quando va bene, a spillare soldi e basta. Per non parlare di quelle che ROVINANO l'originale. Però qualche caso di rimasterizzione ben fatta ce l'ho, tipo peace sells e so far sgsw dei Megadeth. Io ad esempio avrei evitato di toccare i primi tre dei Metallica (mi piacciono così come sono) mentre mi aspetto di sentire finalmente il basso in Justice... 3 Al@ ormai e’ diventata una moda per tutte le band rimasterizzare e aggiungere alcuni live e demo per money...... io di recente ho riacquistato alcuni dei dischi dei gamma ray versione anniversary.... avendo gia’ tutta la discografia originale posso solo dire che sono praticamente identici.... cambia solo la copertina e che c’e’ qualche pezzo demo,live ecc Ma niente di eccezionale. La cosa ha piu’ senso se questi album li acquista un nuovo fans Comunque questo album degli hammefall e’ veramente bello e con L’occasione domani lo riascoltero’ forse dopo almeno una quindicina di anni se non piu’😄 2 . Non so se lo prendero', sarebbe carino sentire almeno un pezzo x valutare la differenza con l'originale, che x me ha un suono non esaltante Strano rivedere Oskar con i capelli scuri. Non so se lo prendero', sarebbe carino sentire almeno un pezzo x valutare la differenza con l'originale, che x me ha un suono non esaltante 1 avessero fatto la versione solo CD l'avrei presa. ma tutta 'sta roba proprio no...