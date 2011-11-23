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THE WALKING DEAD ORCHESTRA
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07/10/17
SATYRICON
ZONA ROVERI - BOLOGNA

07/10/17
ONSLAUGHT + ARTILLERY + DOOM PATROL
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

07/10/17
STORMLORD
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

07/10/17
SYMPHONIA + SECRET WIZARD + KIMERA + DREAL
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

07/10/17
EXTREMA + IN.SI.DIA + ULVEDHARR
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

07/10/17
GRAVE DIGGER + LADY REAPER + NOVERIA
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

08/10/17
ONSLAUGHT + ARTILLERY + EXARSIS + CHRONOSPHERE
EXENZIA - PRATO

08/10/17
GRAVEYARD + GUEST
BLOOM - MEZZAGO (MB)

08/10/17
KLIMT 1918
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

10/10/17
SAINT VITUS + MOS GENERATOR
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
SAVAGE MESSIAH: guarda il nuovo video
07/10/2017 - 06:48 (39 letture)

RECENSIONI
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