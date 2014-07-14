HOUSTON: a novembre il quinto album, ecco un lyric video

07/10/17
KLOGR
Keystone
07/10/17
DARK WATERS END
Submersion
13/10/17
AQUIVER
Frames
13/10/17
FIREBREATHER
Firebreather
13/10/17
MORK
Ermitten Dal
13/10/17
THROUGH THE EYES OF THE DEAD
Disomus
13/10/17
SAMAEL
Hegemony
13/10/17
UNFOLD
Banshee O Beast
13/10/17
SPECTRAL VOICE
Eroded Corridors of Unbeing
13/10/17
HALLATAR
No Stars Upon the Bridge
07/10/17
SATYRICON
ZONA ROVERI - BOLOGNA
07/10/17
ONSLAUGHT + ARTILLERY + DOOM PATROL
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
07/10/17
STORMLORD
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
07/10/17
SYMPHONIA + SECRET WIZARD + KIMERA + DREAL
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
07/10/17
EXTREMA + IN.SI.DIA + ULVEDHARR
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
07/10/17
GRAVE DIGGER + LADY REAPER + NOVERIA
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
08/10/17
ONSLAUGHT + ARTILLERY + EXARSIS + CHRONOSPHERE
EXENZIA - PRATO
08/10/17
GRAVEYARD + GUEST
BLOOM - MEZZAGO (MB)
08/10/17
KLIMT 1918
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
10/10/17
SAINT VITUS + MOS GENERATOR
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA