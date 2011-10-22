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07/10/17
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DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

07/10/17
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CIRCOLO COLONY - BRESCIA

08/10/17
ONSLAUGHT + ARTILLERY + EXARSIS + CHRONOSPHERE
EXENZIA - PRATO

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GRAVEYARD + GUEST
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08/10/17
KLIMT 1918
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

10/10/17
SAINT VITUS + MOS GENERATOR
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
LIKE MOTHS TO FLAMES: ascolta un nuovo brano
07/10/2017 - 17:03 (25 letture)

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