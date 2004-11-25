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07/10/17
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STORMLORD
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

07/10/17
SYMPHONIA + SECRET WIZARD + KIMERA + DREAL
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

07/10/17
EXTREMA + IN.SI.DIA + ULVEDHARR
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

07/10/17
GRAVE DIGGER + LADY REAPER + NOVERIA
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

08/10/17
ONSLAUGHT + ARTILLERY + EXARSIS + CHRONOSPHERE
EXENZIA - PRATO

08/10/17
GRAVEYARD + GUEST
BLOOM - MEZZAGO (MB)

08/10/17
KLIMT 1918
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

10/10/17
SAINT VITUS + MOS GENERATOR
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
MORBID ANGEL: in streaming un nuovo brano
07/10/2017 - 17:04 (50 letture)

lisablack
Sabato 7 Ottobre 2017, 17.35.45
1
Mah..non so che pensare, non mi sembra tanto brutto, comunque vado piano con loro, aspetto prima di dare un giudizio definitivo.
RECENSIONI
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