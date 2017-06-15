THE FRIGHT: guarda il video di ''Oblivion''

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SAINT VITUS + MOS GENERATOR
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

10/10/17
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11/10/17
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11/10/17
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11/10/17
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CIRCOLO COLONY - BRESCIA

12/10/17
SAINT VITUS + MOS GENERATOR
BLOOM - MEZZAGO (MB)

12/10/17
SOEN + MADDER MORTEM
PLANET LIVE - ROMA

12/10/17
DOMINANZ
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

13/10/17
SOEN + MADDER MORTEM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

13/10/17
DOMINANZ
OLD SALOON - PEDEROBBA (TV)
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09/10/2017 - 21:41 (20 letture)

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