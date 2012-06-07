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SAINT VITUS + MOS GENERATOR
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10/10/17
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SAINT VITUS + MOS GENERATOR
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11/10/17
SOEN + MADDER MORTEM
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

11/10/17
SHORES OF NULL + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

12/10/17
SAINT VITUS + MOS GENERATOR
BLOOM - MEZZAGO (MB)

12/10/17
SOEN + MADDER MORTEM
PLANET LIVE - ROMA

12/10/17
DOMINANZ
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

13/10/17
SOEN + MADDER MORTEM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

13/10/17
DOMINANZ
OLD SALOON - PEDEROBBA (TV)
MARILYN MANSON: pubblicato il nuovo video
10/10/2017 - 23:18 (13 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
01/08/2017
Live Report
MARILYN MANSON + THE CHARM THE FURY
Ippodromo delle Capannelle, Roma, 25/07/2017
11/06/2012
Live Report
MARILYN MANSON + J27 + BINARY
Gran Teatro Geox, Padova (PD), 07/06/2012
 
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