SUMMONING: online il trailer del nuovo album

13/10/17
AQUIVER
Frames
13/10/17
THROUGH THE EYES OF THE DEAD
Disomus
13/10/17
MORK
Ermitten Dal
13/10/17
FIREBREATHER
Firebreather
13/10/17
UNFOLD
Banshee O Beast
13/10/17
HALLATAR
No Stars Upon the Bridge
13/10/17
THE WALKING DEAD ORCHESTRA
Resurrect
13/10/17
ANCIENT VVISDOM
33
13/10/17
ALTARAGE
Endinghent
13/10/17
SAMAEL
Hegemony
11/10/17
SAINT VITUS + MOS GENERATOR
TRAFFIC CLUB - ROMA
11/10/17
SOEN + MADDER MORTEM
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
11/10/17
SHORES OF NULL + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
12/10/17
SAINT VITUS + MOS GENERATOR
BLOOM - MEZZAGO (MB)
12/10/17
SOEN + MADDER MORTEM
PLANET LIVE - ROMA
12/10/17
DOMINANZ
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
13/10/17
SOEN + MADDER MORTEM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
13/10/17
DOMINANZ
OLD SALOON - PEDEROBBA (TV)
13/10/17
SOUND STORM
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
14/10/17
SMASH INTO PIECES + SERENADE + GUEST TBA
CIRCOLO COLONY - BRESCIA