THE WALKING DEAD ORCHESTRA: ascolta tutto il nuovo disco

16/10/17
BLOODHUNTER
The End of Faith
19/10/17
KARTIKEYA
Samudra
20/10/17
AMPLIFIED MEMORY
Vas Hermeticum
20/10/17
BLOODRED HOURGLASS
Heal
20/10/17
J.D. OVERDRIVE
Wendigo
20/10/17
ANTIVERSUM
Cosmos Comedenti
20/10/17
LOSTAIR
Ad Jubilaeum
20/10/17
THEN COMES SILENCE
Blood
20/10/17
TEMNEIN
White Stained Inferno
20/10/17
VUUR
In This Moment We Are Free - Cities
14/10/17
SMASH INTO PIECES + SERENADE + GUEST TBA
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
14/10/17
AQUIVER
TUNNEL CLUB - REGGIO EMILIA
14/10/17
NANOWAR OF STEEL + BLACK CIABBATH + IMMORTADELL
INDIAN BIKERS - FOGGIA
14/10/17
SOUND STORM + HIDDEN LAPSE
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
14/10/17
CRAWLER
BELLOT'S PUB - CAPPELLA CANTONE (CR)
15/10/17
SMASH INTO PIECES + SERENADE + GUEST TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA
15/10/17
DOMINANZ
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
15/10/17
THY ART IS MURDER + GUESTS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
15/10/17
DEOS + ADE
TAURUS FACTORY - TORINO
17/10/17
MAYHEM
ORION - CIAMPINO (ROMA)