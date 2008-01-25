      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

16/10/17
BLOODHUNTER
The End of Faith

19/10/17
KARTIKEYA
Samudra

20/10/17
MIDNITE CITY
Midnite City

20/10/17
J.D. OVERDRIVE
Wendigo

20/10/17
LOSTAIR
Ad Jubilaeum

20/10/17
BLOODRED HOURGLASS
Heal

20/10/17
AMPLIFIED MEMORY
Vas Hermeticum

20/10/17
ANTIVERSUM
Cosmos Comedenti

20/10/17
TEMNEIN
White Stained Inferno

20/10/17
VUUR
In This Moment We Are Free - Cities

CONCERTI

17/10/17
MAYHEM
ORION - CIAMPINO (ROMA)

17/10/17
BRANT BJORK + SEAN WHEELER
BLAH BLAH CLUB - TORINO

18/10/17
BRANT BJORK + SEAN WHEELER
BRONSON CLUB - MADONNA DELL'ALBERO (RA)

19/10/17
BELPHEGOR + GUESTS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

20/10/17
TOTAL DISASTER NIGHT
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

20/10/17
SAILING TO NOWHERE + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA

20/10/17
SOUND STORM
EXENZIA - PRATO

20/10/17
VAJRA + STONEDRIFT
ZAZZA BAR DI MIGLIA - CARPI (MO)

20/10/17
CONSTRAINT + LACHESIS
VECCHIA SCUOLA PUB - PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

21/10/17
SOUND STORM
ARCI TOM - MANTOVA
TRIVIUM: ascolta un altro brano
16/10/2017 - 15:46 (81 letture)

RECENSIONI
69
68
78
64
80
77
ARTICOLI
25/01/2008
Intervista
TRIVIUM
Parla Travis Smith
 
ALTRE NOTIZIE
16/10/2017 - 15:46
TRIVIUM: ascolta un altro brano
24/08/2017 - 19:29
TRIVIUM: svelati i dettagli ed un video del nuovo disco
01/08/2017 - 07:00
TRIVIUM: ecco il video di un nuovo brano
20/04/2017 - 11:30
TRIVIUM: nel mese di agosto in Italia per due date
23/01/2017 - 09:18
TRIVIUM: presentato il nuovo batterista
01/12/2016 - 00:40
WACKEN OPEN AIR: aggiunti Trivium e Tankard
26/11/2016 - 11:43
TRIVIUM: disponibile una delle tracce bonus della ristampa di 'Ember To Inferno'
04/11/2016 - 18:34
TRIVIUM: online un demo tratto dalla ristampa di 'Ember to Inferno'
17/10/2016 - 10:27
TRIVIUM: in arrivo la ristampa di 'Ember To Inferno'
11/03/2016 - 00:11
TRIVIUM: disponibile il video di 'Dead And Gone'
ULTIME NOTIZIE
16/10/2017 - 20:36
THE DARK ELEMENT: online il lyric video di ''Dead To Me''
16/10/2017 - 19:47
THROUGH THE EYES OF THE DEAD: guarda il video di Hate The Living
16/10/2017 - 19:38
F.K.U.: online il nuovo lyric video
16/10/2017 - 19:32
G3: annunciate tre date in Italia
16/10/2017 - 19:14
THE BREW: firmano per la Napalm Records
16/10/2017 - 19:04
ARKONA: ecco la copertina e la tracklist di 'Khram'
16/10/2017 - 18:55
GWAR: nuovo brano ascoltabile in streaming
16/10/2017 - 16:32
WITHIN SILENCE: online il video di ''Children of light''
16/10/2017 - 16:24
ETERNAL FLIGHT: guarda il video di ''Poison''
16/10/2017 - 16:04
METALLIZED: playlist black metal, power/thrash..e molto altro!
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     