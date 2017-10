GWAR: nuovo brano ascoltabile in streaming

16/10/2017 - 18:55 (39 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 1 hai capito !!! Beh almeno sarà prodotto decentemente. Nonostante le critiche che ricevono i gwar, sicuramente hanno un cult following che li segue per essere con la lama metallica. Capperi pubblicato dalla metal bladehai capito !!! Beh almeno sarà prodotto decentemente. Nonostante le critiche che ricevono i gwar, sicuramente hanno un cult following che li segue per essere con la lama metallica.