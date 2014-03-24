GWAR: nuovo brano ascoltabile in streaming

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16/10/2017 - 18:55 (39 letture)

rik bay area thrash
Lunedì 16 Ottobre 2017, 19.10.50
1
Capperi pubblicato dalla metal blade hai capito !!! Beh almeno sarà prodotto decentemente. Nonostante le critiche che ricevono i gwar, sicuramente hanno un cult following che li segue per essere con la lama metallica.
RECENSIONI
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