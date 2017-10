THE DARK ELEMENT: online il lyric video di ''Dead To Me''

16/10/2017 - 20:36 (64 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 6 Eh, sì, sempre colpa al pc scherzo! Ciao klostri!Eh, sì, sempre colpa al pcscherzo! 5 Scusate le ripetizioni del commento ma mi si era imballato il PC . Sorry! 4 Non è brutta, però come dice @Beta , troppo legata a quanto fatto con i Nightwish, quasi a volerli emulare , sperando di avere consensi simili a Dark... Riquoto @Beta , brutta giocata! A proposito , 'a ri-ri- ciao @Beta! 3 Non è brutta, però come dice @Beta , troppo legata a quanto fatto con i Nightwish, quasi a volerli emulare , sperando di avere consensi simili a Dark... Riquoto @Beta , brutta giocata! A proposito , 'a ri-ri- ciao @Beta! 2 Non è brutta, però come dice @Beta , troppo legata a quanto fatto con i Nightwish, quasi a volerli emulare , sperando di avere consensi simili a Dark... Riquoto @Beta , brutta giocata! A proposito , 'a ri-ri- ciao @Beta! 1 Due singoli su quattro che sembrano usciti da Dark Passion Play. Brutta giocata. O forse ottima, visto che sono qua a commentare