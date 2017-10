CANNIBAL CORPSE: ascolta la titletrack del nuovo disco

17/10/2017 - 18:18 (210 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 7 Non cambiate mai ragazzi. 6 Ormai per me non hanno più niente da dire, pezzo scontato e meno male che dura solo 3 minuti.... 5 Questa è davvero bella! Sembra che il tempo non sia passato! 4 Lethalzorker..si quella CD doppio, certo..Ha detto bene dead again!! 3 Percio' che il macello abbi inizio. Cannibal corpse never die. 2 Lisa...la solita intenditrice, palato sopraffino....spero tu abbia ordinato la versione de luxe con 2 cd come ho fatto io... 1 Una goduria! È già ordinato da settimane..percio'...