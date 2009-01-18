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COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
SAMAEL: a dicembre la ristampa in LP di 'Blood Ritual' per il venticinquennale
17/10/2017 - 20:04 (77 letture)

ignis
Martedì 17 Ottobre 2017, 22.29.07
2
Un disco cult. A mio avviso, il loro apice. Ricordo che, dopo un concerto del tour di "Rebellion", nel Canavese, mi lamentai con il mitico Masmiseim per l'assenza di pezzi da questo capolavoro.
klostridiumtetani
Martedì 17 Ottobre 2017, 20.36.21
1
Li ho seguiti fino a "Eternal", e mi piacevano. Ma questa roba ... brrr...( brividi di disgusto ).
RECENSIONI
s.v.
85
s.v.
81
91
88
80
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