SAMAEL: a dicembre la ristampa in LP di 'Blood Ritual' per il venticinquennale

17/10/2017 - 20:04 (77 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 2 Un disco cult. A mio avviso, il loro apice. Ricordo che, dopo un concerto del tour di "Rebellion", nel Canavese, mi lamentai con il mitico Masmiseim per l'assenza di pezzi da questo capolavoro. 1 Li ho seguiti fino a "Eternal", e mi piacevano. Ma questa roba ... brrr...( brividi di disgusto ).