L.A. GUNS: guarda un nuovo video

17/10/2017 - 20:42 (85 letture)



Michele Eccheli "HeroOfSand_14" 7 Sisi conosco bene tutti gli album dei nostri, l'hard rock rimane il mio genere preferito e lo ascolto da ormai 26 fantastici anni! Possiedo i primi due, hollywood, vicious cycle e waking the dead, tutti ottimi album con in testa i primi due e vicious...hardcore invece lo conosco solo di nome, non lo possiedo, lo sentirò! Notte!! Ciao klostri! Grazie ancora per le felicitazioni!Sisi conosco bene tutti gli album dei nostri, l'hard rock rimane il mio genere preferito e lo ascolto da ormai 26 fantastici anni! Possiedo i primi due, hollywood, vicious cycle e waking the dead, tutti ottimi album con in testa i primi due e vicious...hardcore invece lo conosco solo di nome, non lo possiedo, lo sentirò! Notte!! 6 Molto molto bella e molto molto simile alla leggendaria The house of the rising sun, la base è similissima, Mi sa che mi tocca comprare l'album. 5 Ma cosa aspettate a comprarlo????? Questa canzone e` FAVOLOSA!! 4 . Poi c'è Hollywood Vampires che è si un bell' album , ma forse ad alcuni può sembrare un passo indietro, e anche per me a dir la verità , ma da molti altri è ritenuto all' altezza dei primi. Proseguendo ci sono "VIcious circle" e "American Hardcore" che ritengo dei capolavori assoluti , anche se diversi l' uno dall' altro. Infatti il secondo è effettivamente più "hardcore" , anche se il termine non va preso in senso stretto per la definizione del disco , in quanto tutte le peculiarità degli L.A. Guns restano ben distinguibili , ma un certo approccio "diverso" orientato verso HC si sente ( ovviamente interpretato e sviluppato da loro). Infine ho "Man in the Moon" e "Waking the dead" che sono altri due buonissimi album. Tutto questo ovviamente ed esclusivamente I.M.O. , senza pretesa alcuna. Anzi mi piacerebbe sapere la tua! Felicitazioni ancora! @Tira , no purtroppo non l' ho sentito per intero, ho ascoltato tre pezzi , e mi piacciono, quindi sono propenso a procurarmelo, in quanto sembra non deluderanno le mie aspettative. I primi due li ritengo comunque fondamentali , quindi sei partito bene!. Poi c'è Hollywood Vampires che è si un bell' album , ma forse ad alcuni può sembrare un passo indietro, e anche per me a dir la verità , ma da molti altri è ritenuto all' altezza dei primi. Proseguendo ci sono "VIcious circle" e "American Hardcore" che ritengo dei capolavori assoluti , anche se diversi l' uno dall' altro. Infatti il secondo è effettivamente più "hardcore" , anche se il termine non va preso in senso stretto per la definizione del disco , in quanto tutte le peculiarità degli L.A. Guns restano ben distinguibili , ma un certo approccio "diverso" orientato verso HC si sente ( ovviamente interpretato e sviluppato da loro). Infine ho "Man in the Moon" e "Waking the dead" che sono altri due buonissimi album. Tutto questo ovviamente ed esclusivamente I.M.O. , senza pretesa alcuna. Anzi mi piacerebbe sapere la tua! Felicitazioni ancora! 3 Stupenda! Io quest'album mi sa che me lo compro 2 Klostri hai sentito il nuovo album per intero? Cosa ne pensi? Bella canzone comunque, in questi giorni ho proprio in macchina i primi due 1 Mi emozionano sempre. Fantastici! Questa per me è classe.