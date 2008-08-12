FOLKSTONE: disponibile un teaser del nuovo album

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MetalFlaz
Mercoledì 18 Ottobre 2017, 18.51.48
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Le piccole parti strumentali mi ricordano le tastiere dell'ultimo album dei Sadist e qualcosina degli Amorphis.. vediamo!
RECENSIONI
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s.v.
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