BATUSHKA: firmato accordo con Metal Blade records

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Giaxomo
Giovedì 19 Ottobre 2017, 13.18.15
1
Ma come fa a mancare la recensione di Litourgiya? Certo che a volte non capisco la vostra politica, che vi fa sprecare tempo inutilmente a recensire degli album valutati 45-60, a discapito dei capolavori degli ultimi anni..
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